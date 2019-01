CALCIOMERCATO INTER FAGGIANO / AGGIORNAMENTO ORE 20.47 -Benatia ha svolto le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Al Duhail.

ORE 20.42 - Affare Brazao, l'intermediario Giuffrida è uscito dalla sede dell'Inter. Le parti si riaggiorneranno domani.

ORE 19.00 - Campedelli e Romairone hanno lasciato la sede dell'Inter senza rilasciare dichiarazioni.

ORE 18.40 - Faggiano ha parlato uscendo dalla sede dell'Inter: "Candreva non è possibile"

ORE 18.07 - Arrivato anche Giuffrida che nel pomeriggio aveva incontrato anche Paratici.

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Incontro Inter-Chievo nella sede della società nerazzurra: arrivati il direttore sportivo clivense Romairone e il presidente Campedelli.

Possibile che si parli del portiere brasiliano Brazao.

AGGIORNAMENTO ORE 17.58 - Giornata ricca di incontri per il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano: dopo un breve vertice con Paratici della Juventus, il dirigente ducale si è trasferito nella sede dell'Inter dove questo pomeriggio sono riuniti il presidente Zhang, l'amministratore delegato Marotta e il direttore sportivo Ausilio. L'incontro tra nerazzurri e Parma potrebbe toccare due calciatori di proprietà dell'Inter ma in forza nella squadra di Roberto D'Aversa: Alessandro Bastoni (prestito secco) e Federico Dimarco (in Emilia Romagna in prestito con diritto di riscatto e controriscatto).

Ultimi giorni di calciomercato con Milano che diventa capitale della Serie A: da oggi a giovedì sarà un susseguirsi di incontri, vertice e trattative per arrivare alla fumata bianca prima del gong previsto per le ore 20 del 31 gennaio. Calciomercato.it seguirà i vari incontri con gli inviati a Milano.

dagli inviati a Milano Alessio Lento e Giorgio Musso

