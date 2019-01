CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID PALACIOS / Nonostante il futuro di Exequiel Palacios sembrasse ormai dipinto di blanco da settimane (come ammesso dallo stesso calciatore e anticipato da Calciomercato.it), dall’Argentina in queste ore rimettono nuovamente tutto in discussione.

Secondo TyC Sports, infatti, ad oggi non è ancora arrivata l’attesa offerta ufficiale del Real Madrid negli uffici del River Plate e, per tale motivo, il calciatore non si muoverà dal club Millonario nel mercato di gennaio

Il talentuoso centrocampista classe 1998 è nel mirino di vari club europei: tra questi da tempo è stata segnalata l’Inter, che secondo la stampa argentina potrebbe concretizzare il suo interesse nel caso in cui arrivasse un’accelerata da parte dei merengues. I nerazzurri, quindi, restano ancora in corsa per uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui