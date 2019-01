CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Ivan Perisic ha chiesto la cessione: la conferma è arrivata ieri dall'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta.

Per il croato è in corso una trattativa con l'anche se le esigenze dei due club al momento non collimano: tra domanda e offerta c'è distanza e nei prossimi giorni le società dovranno provare a ridurla per andare poi a chiudere entro il 31 l'operazione.

Una conferma dell'interesse dell'Arsenal per Perisic è arrivata dalla conferenza stampa odierna di Emery che si è soffermato anche sul mercato: "Il club è al lavoro con la possibilità di arrivare a diversi giocatori. Perisic? Non conosco i loro nomi, non posso dire con esattezza chi siano ma sono calciatori che possono darci una mano e che possono giocare da ala sia destra sia sinistra". Sul croato poi il tecnico spagnolo ha aggiunto: "Penso che ogni giocatore che possa venire e darci una mano sia ottimo".

