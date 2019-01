CALCIOMERCATO JUVENTUS GIUFFRIDA / AGGIORNAMENTO 17.22 - Dopo pochi minuti Giuffrida ha lasciato l'hotel.

Continuano in movimenti di mercato della Juventus: Fabio Paratici è a Milano, all'hotel Parigi dove ha il suo quartier generale in questo periodo la società bianconera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come raccolto da Calciomercato.it, poco fa è entrato nell'albergo milanese anche l'agente Gabrieleper incontrare proprio il dirigente del club campione d'Italia. Non è escluso che nell'incontro si parli anche di Romero, difensore argentino del, obiettivo di mercato per l'estate della Juventus.