CHELSEA SANZIONE FIFA / Dopo Real Madrid, Atletico e Barcellona, anche il Chelsea potrebbe presto trovarsi a far fronte con una dura sanzione che bloccherebbe il suo operato sul mercato.

Secondo la testata inglese ‘The Guardian’, infatti, è in corso un’indagine Fifa sull’eventuale acquisto di calciatori minorenni dall’estero violando una normativa ‘aggirabile’ solo con tre eccezioni: l’acquisizione è possibile se i genitori del calciatore sono emigrati per ragioni non relazionate al calcio, se il club acquirente e il giovane calciatore risiedono a meno di 50 km dalla frontiera nazionale o se l’operazione avviene tra squadre dell’Unione Europea (a patto che il calciatore abbia tra 16 e 18 anni).

Il Chelsea si difende affermando che i giocatori ‘incriminati’ svolgevano nel club solo degli stage e che non esiste una norma che neghi tale possibilità, comune in tutta Europa. Il sodalizio inglese, inoltre, sta collaborando attivamente con l’indagine, fornendo alla FIFA tutta la documentazione dei trasferimenti a rischio.

Il rischio di un blocco del mercato, secondo alcuni rumor, avrebbe spinto la squadra di Sarri ad anticipare le operazioni Pulisic e Higuain, ma tale indiscrezione, sempre secondo ‘The Guardian’, sarebbe stata smentita dalla stessa società, che attende a breve la decisione del commissione disciplinare FIFA. In caso di condanna, potrebbe ricorrere in appello e, in ultima istanza, al Tribunale Arbitrale dello Sport.

