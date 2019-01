CALCIOMERCATO FIORENTINA ZURKOWSKI / Come anticipato da Calciomercato.it, la Fiorentina ha acquistato il giovane centrocampista polacco Szymon Zurkowski.

Questo il comunicato con il quale il club viola ha ufficializzato l'affare: "Lacomunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Szymondal. Zurkowski è nato a Tychy (Polonia) il 25 settembre del 1997 ed ha già disputato 49 presenze nella massima serie polacca oltre ad essere il capitano della Nazionale Under 21 del suo Paese. Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito al Górnik Zabrze fino al 30 giugno 2019".

