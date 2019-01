Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO CHIEVO GIACCHERINI / Emanuelepotrebbe lasciare ilnegli ultimi giorni di mercato: già seguito dal Parma, come raccontato da Calciomercato.it, Giaccherini è ancora tra gli obiettivi della società ducale e piace anche alla Spal. Le due società non hanno smesso di credere alla possibilità di mettere le mani sull'ex Juventus e Napoli: da qui al 31 gennaio quindi potrebbero esserci novità sul futuro di Giaccherini con il Chievo chiamato a decidere se lasciarlo partire o confermarlo in squadra.