CALCIOMERCATO NAPOLI ROG SIVIGLIA / Alla fine, Marko Rog l’ha spuntata: il centrocampista croato, che aveva espresso da settimane il desiderio di giocare in Andalusia, vestirà la maglia del Siviglia.

L’operazione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sarà ufficiale nelle prossime ore: proprio in questo momento, infatti, è in corso lo scambio di documenti tra i due sodalizi.

Il blocco dei giorni scorsi era dovuto alle posizioni contrapposte delle due società: il Siviglia, a priori, rifiutava sia l’ipotesi prestito secco che il diritto di riscatto altissimo (circa 30 milioni) che proponevano i partenopei, a loro volta restii a concedere l’opzione da 20 milioni che chiedevano gli spagnoli. I due club potrebbero aver fatto un passo indietro per venirsi incontro, ma le modalità dell’affare non sono state ancora rese note. La certezza, comunque, è che Marko Rog ripartirà dalla Liga. Proprio come voleva.

