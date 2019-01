JUVENTUS INFORTUNIO BONUCCI / La Juventus deve fare i conti con l'infortunio alla caviglia destra di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, uscito nel primo tempo della sfida contro la Lazio, dovrà stare fuori per 4-5 settimane se non ci saranno complicazioni. Il calciatore salterà sicuramente la gara di andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid: l'obiettivo è riaverlo a disposizione per la gara di ritorno in programma il 12 marzo.

Se fosse confermata questa tabella di recupero, il numero 19 juventino si potrebbe rivedere il 3 marzo nella sfida dio la settimana dopo contro l'

Ad ogni modo le condizioni di Bonucci verranno monitorate quotidianamente ma la volontà del club bianconero è di non affrettare il recupero visto che sono interessati i legamenti anche se in minima parte. Oltre alla prima sfida con Atletico, il difensore non ci sarà in campionato contro Parma, Sassuolo, Frosinone e Bologna; fuori causa anche contro l'Atalanta mercoledì in Coppa Italia, salterebbe anche l'eventuale semifinale d'andata in caso di passaggio del turno.

