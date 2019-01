JUVENTUS BONUCCI INFORTUNIO / Leonardo Bonucci ko contro la Lazio: il difensore della Juventus ha rimediato un trauma distorsivo della caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Dopo aver lasciato in stampelle l'Olimpico, gli esami diagnostici hanno confermato la gravità dell'infortunio ed ora per il calciatore c'è il rischio di dover saltare la sfida Champions contro l'Atletico Madrid in programma a metà febbraio.

Ecco perché Bonucci ha già iniziato il percorso di riabilitazione e ha voluto postare su Instagram un'immagine mentre è al lavoro: "Obiettivo già individuato, terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri insieme a questa IMMENSA squadra". L'infortunio dell'ex Milan fa riflettere la Juventus sulla possibilità di ricorrere al mercato per assicurare un nuovo difensore ad Allegri che potrà comunque contare sul neo-arrivato Caceres.

