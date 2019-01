CALCIOMERCATO YOUNES NAPOLI STOCCARDA / Amin Younes non sta trovando molto spazio quest'anno al Napoli. L'esterno offensivo è infatti chiuso dai titolari Insigne e Callejon ed è dietro, per gerarchie, anche a Verdi. Ad aprire a una possibile partenza a gennaio del tedesco ci ha pensato il suo agente, Sahr Senesie: "In questa finestra di mercato può accadere qualcosa. Valutiamo alcune opzioni, sia tedesche che italiane.

Amin a Napoli sta bene - ha dichiarato l'agente all'agenzia tedesca 'DPA' - ma è normale che abbia voglia di giocare di più. Il ragazzo si adatterà a qualsiasi decisione che il club prenderà nei suoi confronti".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Amin Younes potrebbe anche lasciare il Napoli in questa finestra di mercato. Secondo le indiscrezioni del portale 'Wolfsburger-nachrichten.de', l'esterno classe '93 è finito sul taccuino dello Stoccarda, attualmente a rischio retrocessione in Bundesliga.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui