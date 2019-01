JUVENTUS BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi, con Joao Cancelo, è stato il protagonista della rimonta della Juventus contro la Lazio nel posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A. Il talento bianconero ha parlato quest'oggi a 'Sky' partendo proprio dalla sfida contro i biancocelesti: "La differenza con le altre squadre? C'è stata una differenza di carattere ieri, abbiamo dimostrato di non mollare mai e di essere sempre lì fino alla fine. Quanto è difficile tenere chi sta in panchina sempre motivato? Credo sia una questione mentale e di attenzione. Anche quando parti dalla panchina tu sei un cambio importante e puoi far vincere la partita o gestire il risultato.

La questione è tutta mentale".

MIGLIORAMENTO - "Ho lavorato sulla mia testa e sulla mentalità. Ovviamente allenarsi con grandi campioni e con una squadra così aiuta".

DISTANZA IN CAMPIONATO - "Concentrarsi ora sugli altri fronti? Dobbiamo allungare il più possibile rispetto alla seconda. Dobbiamo mantenere questo ritmo e aumentare il gap. Non ci bastano 11 punti di vantaggio. Dobbiamo mantenere la concentrazione. La sfida in Coppa contro l'Atalanta? Sicuiramente sarà complicata, loro sono forti. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, ci teniamo molto. Andremo lì per vincere".

GIOVANI ITALIANI - "Sicuramente mi fa piacere che escano giocatori nuovi e forti. Mi fa piacere per l'Italia perché abbiamo una grande responsabilità: dobbiamo riportare la Nazionale dove merita di stare. Per fare questo servono giocatori forti: più ce ne sono e meglio è".

