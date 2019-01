CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE / Meno diciotto dalla Juventus, meno otto dal Napoli nonostante la vittoria nello scontro diretto, quinta in classifica dietro di sei lunghezze: questi i numeri dell'Inter dopo 21 giornate di campionato. Statistiche che, se unite al solito misterioso calo di rendimento che si verifica tra dicembre e gennaio, fanno nascere più di un interrogativo sul futuro di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano finisce sul banco degli imputati dopo il ko contro il: dalle scelte di mercato (leggi) a quelle di formazione, l'ex Roma non può essere esentato da colpe per una stagione nata con altre aspettative e per un inizio 2019 da incubo. Lo stesso trend si era verificato anche lo scorso anno, ma la base di partenza e le ambizioni estive erano leggermente diverse.

Così, riferisce 'sportmediaset.it', anche in caso di qualificazione in Champions e vittoria di un trofeo (nerazzurri in corsa in Coppa Italia ed Europa League) Spalletti non sarebbe al sicuro. Su di lui l'ombra di Antonio Conte, da tempo accostato alla società nerazzurra, che vanta un buon rapporto con Marotta (la rottura con la Juve non fu voluta dall'allora a.d. bianconero): un'ombra che Spalletti potrà spazzar via solo dimostrando di poter essere l'uomo giusto per guidare una squadra in linea con le ambizioni di Suning.

