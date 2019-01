CALCIOMERCATO GRAVILLON INTER PESCARA / Manca solamente l'ufficialità al passaggio di Gravillon dal Pescara all'Inter. L'ormai ex difensore del Delfino infatti ha firmato quest'oggi il suo contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Il classe '98 di Guadalupa rimarrà alla corte diin prestito fino al termine della stagione, per poi unirsi a Spalletti in estate.

L'ormai nuovo centrale nerazzurro non ha esitato a esternare la sua felicità, dopo aver apposto la firma sul nuovo contratto: "Sono molto felice - ha dichiarato a 'Sky Sport' -,appena l'Inter mi ha chiamato non ho potuto dire di no. Essere riuscito a tornare è un'occasione che non posso perdere". Il 20enne ha poi ammesso dell'interesse nei suoi confronti di altre squadre: "Mi volevano altre squadre ma non potevo dire di no all'Inter. Sono felice di tornare a casa". L'Inter infatti, dopo averlo ceduto in passato al Pescara, aveva mantenuto un diritto di riacquisto.

