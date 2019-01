SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Empoli e Genoa, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che evidenzia lo strumento tecnologico introdotto la passata stagione per correggere determinati errori degli arbitri. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella ventunesima giornata di campionato ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo Irrati torna sui suoi passi e decreta il calcio di rigore per il Sassuolo contro il Cagliari per il fallo di Srna su Djuricic. Discorso simile in Atalanta-Roma dove Calvarese aveva addirittura ammonito Ilicic per simulazione: ma il contatto con Kolarov c'è e porta al penalty per i bergamaschi.

Serie A, risultati e classifica della 21esima giornata

Episodio più curioso in: il gol diviene annullato daperché Pellissier 'taglia' l'area sulla rimessa dal fondo di Lafont.

Sassuolo-Cagliari 2-0

Sampdoria-Udinese 4-0

Milan-Napoli 0-0

Chievo-Fiorentina 4-4

Atalanta-Roma 3-3

Bologna-Frosinone 0-4

Parma-Spal 2-3

Torino-Inter 1-0

Lazio-Juventus 1-2

Empoli-Genoa stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 59, Napoli 48, Inter 40, Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33, Lazio 32, Atalanta 32, Torino 30, Fiorentina 30, Sassuolo 29, Parma 28, Cagliari 21, Spal 21, Genoa* 20, Udinese 18, Empoli* 17, Bologna 14, Frosinone 13, Chievo 8.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 59, Napoli 48, Inter 38, Sampdoria 35, Torino 33, Lazio 32, Milan 32, Parma 29, Roma 29, Atalanta 29, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Cagliari 25, Spal 25, Empoli* 21, Genoa* 20, Udinese 19, Frosinone 14, Bologna 12, Chievo 10.

*Una partita in meno

