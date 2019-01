CALCIOMERCATO GENOA LERAGER / Genoa scatenato nelle ultime ore dopo l'addio di Piatek e gli arrivi di Sanabria e Radovanovic. Il club del presidente Preziosi è infatti pronto ad ufficializzare un nuovo colpo a centrocampo dopo l'approdo in Liguria dell'ex mediano del Chievo.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' i rossoblù sarebbero sempre più vicini a, centrocampista di proprietà del. Domani il Genoa definirà l'operazione per il 25enne danese che dovrebbe arrivare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui raggiungesse il 50% delle presenze, per un totale di circa 6 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI