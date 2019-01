Coppa Italia, gli arbitri dei quarti di finale

COPPA ITALIA ARBITRI - Sono stati designati gli arbitri per le gare dei quarti di finale di Coppa Italia che si disputeranno in gara unica. Si comincia domani con la sfida tra Milan e Napoli che sarà diretta da Giacomelli e si chiude giovedì con il match tra Inter e Lazio per il quale è stato scelto Abisso. Ecco tutti gli accoppiamenti:

MILAN – NAPOLI 29 1 h.

20.45COSTANZO – MELIIV: DI BELLOVAR: AURELIANOAVAR: SCHENONE

FIORENTINA – ROMA 30 1 h. 18.15

MANGANIELLO

DI LIBERATORE – PERETTI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – JUVENTUS 30 1 h. 20.45

PASQUA

TONOLINI – TEGONI

IV: LA PENNA

VAR: DOVERI

AVAR: MARRAZZO

INTER – LAZIO 31 1 h. 21.00

ABISSO

VUOTO – MANGANELLI

IV: CALVARESE

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

