VIDEO SAMPDORIA UDINESE HIGHLIGHTS / Fabio Quagliarella entra nella storia e la Sampdoria vola, a caccia di un posto in Europa. Il capitano blucerchiato firma una doppietta su rigore. Linetty e Gabbiadini, tornato a gennaio e subito in gol, condannano l'Udinese con un sonoro 4-0. Se i blucerchiati sono in piena corsa Europa, i friulani crollano.

Per loro la situazione in classifica si fa sempre più complicata.

