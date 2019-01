CALCIOMERCATO SPAL LYANCO TORINO / In questo rush finale di calciomercato anche la Spal pensa ad un possibile rinforzo. Sotto stretta osservazione la difesa, nonostante la bella vittoria di ieri a Parma. Il rinforzo giusto per Leonardo Semplici potrebbe arrivare direttamente da Torino, dove il giovane Lyanco non ha trovato fin qui molto spazio.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' la società del presidente Mattioli avrebbe messo nel mirino il centrale brasiliano in virtù di un rapporto di mercato in costante crescendo col club granata. Lyanco è quindi una pista concreta per la Spal che avrebbe già avviato i primi contatti concreti col Torino, forte di un'ottima intesa tra i due club che in estate avevano chiuso affari come Bonifazi, Valdifiori e Milinkovic-Savic. Gli estensi dovranno però battere la concorrenza di alcun club esteri.