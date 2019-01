CALCIOMERCATO GENOA RADOVANOVIC - Mentre la squadra pensa al campo e alla sfida salvezza di stasera contro l'Empoli, la dirigenza del Genoa è concentrata sul mercato.

A breve sarà ufficializzato l'acquisto di Ivan, centrocampista serbo che arriva dale che è già nel capoluogo ligure per le consuete visite mediche. "Sono felice di essere qui. Spero vada tutto bene e di diventare un giocatore del club più antico d'Italia - ha detto a 'Sky Sport' - Da un paio sessioni di calciomercato sono accostato al Genoa e la società mi stava cercando: finalmente sarò. Spero di segnare tanti gol, anche se non ne ho fatti tanti in carriera".