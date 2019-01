Calciomercato Juventus, giallo lista Paratici: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Continua a far discutere la lista del ds Paratici pubblicata ieri dal Tempo. Secondo le ultime indiscrezioni, l'elenco sarebbe stato scritto realmente dal dirigente bianconero (durante una cena con il Genoa), ma i calciatori presenti sul foglio non corrispondono ancora a trattative reali.

Parliamo di giocatori da tempo in orbita bianconera, come Chiesa, Zaniolo e Tonali. Di certo il Savic della lista non è il talento della Lazio, bensì il difensore dell'Atletico Madrid. Susi è espresso già Monchi, prima della partita contro l'Atalanta: "Fabio sta cambiando i giocatori al fantacalcio, Scherzi a parte, Nicolò è dellae pensiamo solo a farlo crescere cercando di 'rilassare' tutto quello che gli gira intorno. Ha giocato solo quindici partite, anche se siamo convinti che diventerà un calciatore importante". In serata è arrivato anche il commento di Nedved, vicepresidente bianconero: "Fantacalcio, Benatia parte, sarà sostituito da Caceres".