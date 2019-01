CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK CINA / È stata fin qui una finestra di calciomercato piuttosto tranquilla per il Napoli che non ha effettuato particolari movimenti né in entrata né in uscita, confermando sostanzialmente il roster a disposizione di Carlo Ancelotti. L'insidia però è dietro l'angolo per gli azzurri che dopo aver affrontato con successo la grana Allan si ritrovano una nuova gatta da pelare. Nell'occhio del ciclone questa volta ci sarebbe Marek Hamsik, nuovamente tentato dai milioni provenienti direttamente dalla Cina.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis blocca Hamsik

Sarebbe infatti di due giorni fa l'ultimo assalto del Guangzhou che proporrebbe allo slovacco un contratto sontuoso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'intenzione del Napoli e di Aurelio De Laurentiis è però chiarissima: trattenere Marek Hamsik almeno fino al termine della stagione. Il numero uno del club azzurro per il momento oppone resistenza cercando di non mutare lo scacchiere tattico di Ancelotti che potrebbe salutare nel caso solamente Marko Rog in direzione Sivigilia. Per il resto l'intenzione del Napoli resta quella di non perdere alcun pezzo pregiato già a gennaio. Dalla Cina però non si arrendono e prossimamente potrebbero arrivare nuovi assalti allo slovacco in virtù della chiusura della finestra invernale di trasferimenti prevista per fine febbraio. La partita rimane quindi aperta ma difficilmente De Laurentiis perderà le sue pedine.

