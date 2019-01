VIDEO BOLOGNA FROSINONE HIGHLIGHTS / Poker del Frosinone ai danni di un Bologna sempre più in crisi, con Filippo Inzaghi che vede lo 'spettro' dell'esonero. Tre punti d'oro in chiave salvezza per i ciociari, con Barone alla prima vittoria in panchina.

Doppietta pere reti dinel rotondo successo esterno del Frosinone.

Tutti i risultati e le notizie su Serie A, Champions ed Europa League sono disponibili Qui.

Tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi forniamo su Calciomercato.it il video con le immagini del match con tutti i gol e gli highlights di Bologna-Frosinone.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui