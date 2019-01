DIRETTA EMPOLI GENOA - L'Empoli ospita il Genoa nel monday night valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra gli azzurri di Iachini che cercano il successo che vorrebbe dire aggancio in classifica proprio ai rossoblu di Prandelli che invece vogliono bissare la vittoria dell'andata per portarsi a +9 sulla terzultima.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Castellani' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (5-3-2): Provedel; Di Lorenzo, Veseli, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Bennacer, Krunic, Traorè; Zajc, Caputo. All. Iachini

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Veloso, Rolon, Criscito; Bessa; Kouame. All. Prandelli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 59, Napoli 48, Inter 40, Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33, Lazio 32, Atalanta 32, Torino 30, Fiorentina 30, Sassuolo 29, Parma 28, Cagliari 21, Spal 21, Genoa* 20, Udinese 18, Empoli* 17, Bologna 14, Frosinone 13, Chievo 8.

*Una partita in meno

