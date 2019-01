JUVENTUS BONUCCI INFORTUNIO / La vittoria ottenuta con forza ieri sera contro la Lazio ha confermato ancora una volta la tenacia della Juventus che però insieme ai tre punti ha portato a casa anche una grana complicata da risolvere. A preoccupare è infatti l'infortunio alla caviglia di Leonardo Bonucci. Il centrale bianconero è stato infatti costretto al forfait ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo dopo aver stretto i denti per buona parte della frazione.

Juventus, attesi gli esami per Bonucci: bianconeri col fiato sospeso

Il dolore però alla fine è stato troppo forte e ha costrettoal cambio. Le condizioni del difensore numero 19 verranno valutate nelle prossime ore, conche in caso di lungo stop sarebbe poi costretto a tornare in sede di calciomercato. Lo stessoin conferenza stampa aveva detto: "Bonucci? La caviglia non sta bene, sicuramente mercoledì non ci sarà".

Una condizione fisica precaria quella di Bonucci evidenziata anche dal video di 'calciomercato.it' in cui si vede il difensore della Juventus faticare con le stampelle. Nelle prossime ore il numero 19 di Allegri è quindi atteso a tutti gli esami del caso per stabilire la reale entità di un infortunio che potrebbe in caso negativo lasciare strascichi importanti.

