CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO / Marco Giampaolo elogia bomber Quagliarella. Il tecnico blucerchiato, parlando del suo attaccante, ha analizzato anche la politica di mercato della società: "La Samp, da quando ci sono io, ogni anno deve fare la sua plusvalenza ed è costretta a cedere per ripartire e ricostruire. E' cresciuto il blocco dei calciatori che sono con me da tre anni - le sue parole a 'Radio Anch'io Sport' - Quarto posto? La classifica va vista in maniera seria. Giri male un paio di domeniche e sei decimo. La classifica è pura illusione, è bene analizzare i contenuti. Ci sono sei squadre molto più forti e se la giocano. Oggi è così, magari tra un mese possono cambiare le cose. Non mi fido della classifica, mi fido di cosa può trasmettere la mia squadra".

Giampaolo ha parlato a lungo anche di Quagliarella: "Va sottolineata l'impresa, in Italia non è semplice segnare con questa continuità. I record durano oltre venti anni. Lui adesso ha l'età dove ha accumulato tanta esperienza per gestire le cose. Fabio è straordinario al di là dei gol che sono sempre molto belli. E' un calciatore ben voluto qui a Genova, è in una condizione mentale straordinaria.

Mette a disposizione dello spettacolo l'esperienza che ha accumulato negli anni. Lui è strepitoso nelle piccole cose, non nelle grandi cose. E' bravissimo nello smarcamento, nei particolari. Ti accorgi che ha maturato conoscenze ed esperienze. E' scrupoloso nel tirare i rigori, cura bene il suo mestiere. Il Tweet del Genoa è di grande sportività perché il valore del calciatore va oltre la rivalità. L'evento del calciatore è andato oltre la rivalità".

PRFESSIONALITA' - "Quagliarella fino a 40 anni? Lui sta bene, lo posso garantire. Non salta un allenamento, si alLena con entusiasmo. Nel periodo natalizio ha lavorato anche troppo, sa curare il suo fisico. Sa cosa deve fare, poi non si combatte contro la carta di identità. Lui corre. Parla poco e corre tanto. Impreziosisce le sue partite con gol d'autore. Bisogna proseguire. Abbiamo una partita difficilissima, le qualità del Napoli sono riconosciute. Andiamo a giocare come abbiamo sempre fatto. Se Quagliarella dovesse stabilire il record assoluto vorrebbe dire che avremmo segnato almeno un gol a Napoli".

NAZIONALE - "Io penso che del contentino non si abbia bisogno. Il ct Mancini non ha bisogno di darglielo. La convocazione di Fabio va contenstualizzata. Lui adesso ha i numeri per farsi rispettare. Se penso che possa essere utile lo convoco".



