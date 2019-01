MELLI CONTRO CR7 / "Cristiano Ronaldo è decorativo, lo hanno preso per tirare i rigori... Quello della Juve non è il migliore Ronaldo, non ho mai visto cose sensazionali da lui".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, opinionista di 'Radio Radio', ha commentato il rendimento del campione portoghese che ieri, contro la Lazio, si è messo in luce solo per il rigore firmato nel finale.