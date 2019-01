Chievo, Giaccherini e Stepinski out? Di Carlo 'avverte' la società

CALCIOMERCATO CHIEVO DI CARLO / Mimmo Di Carlo ha fatto il punto sui movimenti di mercato del suo Chievo: "Giaccherini e Stepinski sul mercato? No, non sono sul mercato. Sono due giocatori importanti per noi.

Ieri Giaccherini ha fatto gara straordinaria, Stepinski è un attaccante vero che deve crescere - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Se arriva un'offerta di mercato che non puoi rifiutare, se devi vendere un gicoatore importante come Stepinksi, è chiaro che deve arrivarne un altro importante, come ho detto alla proprietà".

LA SQUADRA - "Ringrazio i calciatori che ieri hanno aiutato l'arbitro. Siamo ultimi e ogni gara è determinante. Ieri la squadra ha rispettato tutte le decisioni. La partita di Empoli va giocata con cuore e coraggio. Pareggiarla per noi sarebbe ripartire, è uno scontro fondamentale ma non finisce lì il campionato.Dai ragazzi voglio il 100%".

