MILAN HIGUAIN SALVINI / Gonzalo Higuain è ormai un lontano ricordo per il Milan ma il suo addio prematuro fa ancora discutere. A parlare del centravanti argentino questa volta è Matteo Salvini.

Il vice Premier, che lo aveva già bacchettato in occasione di Milan-Juve di campionato, usa parole forti contro l'ex rossonero: "Spero non si faccia più vedere a Milano - afferma a 'RTL 102.5' - Si è comportato in maniera indegna. Non mi piacciono i mercenari"