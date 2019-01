Serie A, polemiche Var: la proposta innovativa di Di Carlo

SERIE A CHIEVO FIORENTINA DI CARLO VAR / Mimmo Di Carlo torna sulle polemiche arbitrali dopo la gara di ieri tra Chievo e Fiorentina: "Bisogna essere tutti un po' oggettivi e propositivi. Io sono favorevole al Var, deve portare benefici e aiutare l'arbitro. Chi è designato al Var qualche volta non sta aiutando l'arbitro. Ieri è successo a noi, ma in precedenza è già accaduto in altre gare di Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Quelli di ieri sono episodi importantissimi ai fini del risultato - spiega a 'Radio anch'io Sport' - C'è tanto da dire. Dai Mondiali di questa estate è cambiato l'utilizzo del Var. Io capisco che il gol disi possa annullare perchétocca la linea dell'area con un tacchetto. Accetto la regola. Però se sono minuzioso a vedere questo devo vedere anche altri episodi. Sul rigore di Pellissier non si può non chiamare l'arbitro:fa un fallo al limite dell'espulsione. Il Var deve aiutare l'arbitro. Allora mettiamo tre arbitri che vanno a decidere, come si fa nel Rugby: si ferma l'azione e tre arbitri decidono cosa fare".