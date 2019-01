CALCIOMERCATO BOLOGNA INZAGHI MIHAJLOVIC / Filippo Inzaghi ha davvero le ore contate sulla panchina del Bologna. Il club rossoblu ormai ha deciso: salvo clamorosi ripensamenti l'ex Venezia non guiderà più la squadra. La società ha già scelto il sostituto: Sinia Mihajlovic è sempre più in pole per prendere il posto di Pippo Inzaghi.

Il tecnico serbo, che ha battuto la concorrenza di De Biasi, oggi si incontrerà con i vertici societari: resta da capire la formula dell'accordo, Mihajlovic aveva dato il suo sì in caso di chiamata prima del match di ieri. Ma ora che la classifica si è complicata, potrebbe cambiare qualcosa anche in sede di calciomercato.

Le altre idee in casa Bologna portavano a Guidolin e Donadoni

