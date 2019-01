CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT LIVERPOOL / L'avventura di Rabiot al Psg è ormai ai titoli di coda. Il suo futuro sarà certamente lontano da Parigi e dalla Ligue 1: sono tantissime le squadre che si sono interessate al giovane centrocampista. Qualche settimana va sembrava ad un passo dal Barcellona, nei giorni scorsi a muovere passi concreti era stato, invece, il Tottenham, che aveva messo sul piatto un'offerta di 23 milioni di euro.

Oggi però le cose sembrano nuovamente cambiate: Rabiot, che continua a piacere parecchio alla, stando al 'Sun', avrebbe deciso di rifiutare il trasferimento a Londra.

Il calciatore vuole giocare in Premier League ma non per gli Spurs: in cima alla lista dei desideri del centrocampista ci sarebbe il Liverpool di Klopp.

