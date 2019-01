Calciomercato Genoa, out Lisandro Lopez: confermate anticipazioni CM.IT

CALCIOMERCATO GENOA LISANDRO LOPEZ / Gustavo Alfaro conferma il vicino trasferimento di Lisandro Lopez al Boca Juniors.

Il difensore è ormai prossimo a lasciare ilper trasferirsi in Argentina: "Credo che per Lisandro Lopez sia chiuso - spiega il tecnico a 'Fox Sports' - Dovrebbe essere tutto ok, arriverà domani". Calciomercato.it aveva già anticipato il possibile approdo di Lisandro Lopez al Boca Juniors