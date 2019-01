CALCIOMERCATO INTER PERISIC OZIL / L'intenzione di Ivan Perisic di lasciare l'Inter è ormai nota a tutti. Beppe Marotta prima del calcio d'inizio del match contro il Torino ha parlato più che chiaro: "Perisic vuole andare via". I nerazzurri proveranno ad accontentare il giocatore ma il croato dovrà portare la giusta offerta. Offerta che potrebbe arrivare dall'Inghilterra: a spingere con maggiore insistenza per l'esterno è l'Arsenal. Il club londinese al momento non va oltre al prestito oneroso con diritto di riscatto, per una somma totale di circa 40 milioni di euro.

Un'offerta che non soddisfa per nulla l'Inter ma dall'Inghilterra rilanciano l'idea scambio con, venuta fuori qualche giorno fa.

Calciomercato Inter, affare Ozil: problema ingaggio

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo nerazzurro CLICCA QUI. Ozil non è più al centro del progetto dell'Arsenal ma il tedesco è uno dei calciatori più pagati d'Europa. Il problema più grosso dunque è legato proprio all'ingaggio ma secondo il britannico 'Starsport' si potrebbe trovare una soluzione grazie all'intervento dei Gunners: l'Arsenal potrebbe contribuire nel pagamento dei 400mila euro nettia settimane che percepisce. Le prossime ore dovrebbero quindi risultare decisive per uno scambio che sarebbe clamoroso.

