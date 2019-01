Calciomercato Roma, colpo Barrios: arriva l'annuncio

CALCIOMERCATO ROMA BARRIOS ALFARO / Gustavo Alfaro fa il punto sui movimenti di mercato del Boca Juniors. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match pareggiato ieri in casa del Newell's Old Boys: "Abbiamo portato Campuzano e Marcone perché stanno lasciando Barrios e Nandez.

Sono ancora qui, ma possono andarsene - spiega ai microfoni di 'Fox Sports' - Credo che una cosa sia il desiderio e un'altra cosa è ciò che esige la realtà. Siamo in un processo di cambiamento, è difficile competere con squadre che sono oliate come il Racing". Come anticipato da Calciomercato.it Barrios è un obiettivo concreto della Roma , che cerca rinforzi in mediana in questi ultimi giorni di mercato invernale.