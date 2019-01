Calciomercato Milan, ore bollenti per Deulofeu: le novità

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Un esterno offensivo per chiudere il movimentato mercato invernale. Sono ore bollenti in casa Milan, dove la dirigenza prova a regalare a Gattuso un nuovo rinforzo. Il nome caldo degli ultimi giorni è Gerard Deulofeu, talento scuola Barcellona e attualmente al Watford, che lo valuta non meno di 20 milioni di euro. Rifiutate le offerte di prestito, gli inglesi sembrano interessati a trattare solo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

I rossoneri, dal canto loro, potrebbero farsi forti della volontà del calciatore, ben disposto a un ritorno in terra milanese. Tuttavia, non mancano le alternative allo spagnolo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Date le difficoltà per arrivare a Yannick Carrasco del Dalian Yifang, che resta comunque un profilo molto gradito, il nome in pole oltre a Deulofeu è Arnaut Groeneveld, esterno 21enne del Bruges valutato circa 16 milioni di euro. In questi ultimi giorni, quindi, si attende l'assalto decisivo a uno di questi profili.

