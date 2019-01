Calciomercato Juventus, Agnelli al lavoro: colpaccio in difesa!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Rinnovamento in vista per la difesa della Juventus. Dopo l'arrivo di Martin Caceres, che verrà ufficializzato a ore, i bianconeri continuano a vagliare nomi importanti per il futuro. In vista di gennaio, dopo l'infortunio di ieri di Bonucci, si valuta un nuovo rinforzo, data la partenza imminente di Benatia: i nomi caldi, in tal senso, sono Christensen del Chelsea o Garay del Benfica, senza escludere una possibile mossa per strappare Nastasic allo Schalke 04; in Italia, invece, complicate le piste Bruno Alves dal Parma e Miranda dall'Inter, con Paratici che potrebbe studiare un nome a sorpresa.

In vista della prossima estate, inoltre, i nomi in ballo sono molto più pesanti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il profilo più gradito resta Matthijs de Ligt, considerato tra i migliori difensori in ascesa. Classe 1999, già capitano dell'Ajax, il centrale olandese vanta svariate estimatrici in giro per l'Europa, con PSG e Barcellona in pole. Dal canto suo, Andrea Agnelli, riporta 'Tuttosport', ha dialogato fittamente con il suo amico Edwin van der Sar, amministratore delegato dell'Ajax, nonché suo vicepresidente all'Eca (ed ex portiere bianconero) già da dicembre, mentre i primi approcci sono stati imbastiti anche con l'agente Mino Raiola. Qualora dovesse svanire la pista de Ligt, altri nomi graditi sono Ruben Dias del Benfica, Stefan Savic dell'Atletico Madrid, Nikola Milenkovic della Fiorentina e Matej Mitrovic del Bruges.

