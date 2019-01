CALCIOMERCATO SERIE A / Sicuramente quella che sta per terminare è stata una sessione di mercato inaspettata e ricca di clamorosi affari che hanno cambiato e non poco l'idendità di molte squadre del nostro campionato: c'è chi è dovuto correre ai ripari per cercare di rimediare ad un girone d'andata sotto le aspettative, c'è chi ha dovuto fare i conti con i mal di pancia di diversi giocatori, c'è chi ha messo mano al portafoglio per soddisfare le richieste dei propri allenatori. Questa finestra invernale di mercato passerà alla storia per l'addio prematuro dal Milan di Gonzalo Higuain, passato al Chelsea: Leonardo e Maldini, senza tanti patemi, hanno salutato il 'Pipita' e hanno strappato a Preziosi e al suo Genoa Krzysztof Piatek. Ma non solo: Muriel (Fiorentina), Gabbiadini (Sampdoria), Sansone (Bologna), Kucka (Parma) e Viviano (Spal) sono tornati in Italia, altri l'hanno lasciata per coronorare il sogno di una vita, vedi Boateng. Ma le sensazioni lasciano presagire che ci sarà da divertirsi (e tanto) anche negli ultimi giorni che mancano alla chisura del calciomercato invernale: all'orizzonte stanno prendendo vita importanti operazioni, destinate a cambiare ancora una volta il volto di molte squadre di Serie A. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato, da Perisic a Diawara: i movimenti delle big

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere molto importanti in casa Inter. Prima della gara contro il Torino, Beppe Marotta ha spiazzato tutti rivelando davanti alle telecamere l'intenzione di Perisic di lasciare subito Milano: in più c'è da sistemare anche in uscita Antonio Candreva, finito al centro di un polverone alzatosi a causa di una storia su Instagram della sua compagna. La dirigenza nerazzurra potrebbe anticipare il colpo De Paul (c'è anche il Napoli) mentre resta viva la pista che porta ad Ozil. Intanto sono stati avviati i contatti per riportare in Europa Yannick Carrasco, esterno classe 1993 del Dalian Yifang con un trascorso nelle file dell'Atletico Madrid. Il belga è seguito anche dal Milan, alla ricerca di un possibile rinforzo sulle fasce d'attacco: la dirigenza rossonera continua a seguire Steven Bergwijn del Psv, per cui potrebbe profilarsi un altro derby contro l'Inter. Il nome più caldo in casa Milan però rimane quello di Gerard Deulofeu, ala del Watford che ha già vestito la maglia rossonera nella prima parte del 2017.

Calciomercato, dal Genoa al Parma: tutti i possibili scenari

Per il centrocampo, continua il pressing diper Amadoudeldichiamato a resistere al corteggiamento come già fatto in questa sessione con il Psg per Allan . Rogintanto è sempre più vicino al Siviglia Da monitorare anche il mercato dellapotrebbe nuovamente intervenire in difesa, dopo il ritorno in bianconero di, a causa dell'infortunio dirimediato nella sfida contro la

Dopo aver salutato Piatek, Preziosi è pronto all'ennesima rivoluzione: il 'Grifone' ha ufficializzato gli arrivi in rossoblù di Jandrei, portiere brasiliano ex Chapecoense e di Antonio Sanabria dal Betis. Incassato il no della Juventus per Pjaca, Perinetti potrebbe rifrarsi con il doppio colpo rumeno Hagi (ex Fiorentina) - Baluta: da monitorare un possibile affare per Radovanovic con il Chievo che sarebbe pronto a sostituirlo con Dioussé, ex Empoli ora al Saint-Etienne. Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, non ha nascosto, nel pre partita della gara contro la Spal, il proprio gradimento per Juan Manuel Iturbe mentre Deiola è pronto a lasciare l'Emilia. Roma e Spal stanno discutendo del possibile prestito del giovane terzino giallorosso Luca Pellegrini mentre Jesé Rodriguez, attaccante esterno del Psg accostato a Parma, Frosinone e Torino, non arriverà in Italia: per lui è pronta una nuova avventura con il Betis. Il Sassuolo ha preso Merih Demiral, centrale difensivo classe '98 in arrivo dall'Alanyaspor in prestito con obbligo di riscatto in un'operazione che vede coinvolta anche la Juventus.Attenzione a Matri: nonostante il gol arrivato nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, l'ex bomber di Juventus e Milan, corteggiato dal Parma e da diverse squadre del campionato di Serie B, potrebbe lasciare la squadra di Squinzi.

