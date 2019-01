CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI / La Juventus potrebbe ritornare prepotentemente sul mercato in questi ultimi giorni prima della chiusura della finestra invernale dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci contro la Lazio.

Le condizioni del difensore numero 19 verranno valutate nelle prossime ore, conche in caso di lungo stop sarebbe probabilmente costretto a rimpolpare la rosa dicon un altro difensore dopo il ritorno di

Improbabile che la Juve riesca a bloccare la cessione di Benatia, cui si attende solo l'ufficialità del passaggio in Qatar all'Al-Duhail. Il Ds campione d'Italia potrebbe così riprovare l'assalto al centrale del Chelsea Christensen o Garay del Benfica, senza dimenticare una possibile mossa per strappare Nastasic allo Schalke 04. In Italia complicate le piste Bruno Alves dal Parma e Miranda dall'Inter, senza escludere comunque un colpo a sorpresa da parte di Paratici. Il ko di Bonucci riapre di fatto il mercato della Juventus in questo rush finale del calciomercato.

