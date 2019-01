CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Non solo Allan: se il brasiliano è corteggiato dal Psg ma il presidente De Laurentiis lo valuta 120 milioni, quota 100 è superata anche per la valutazione di Kalidou Koulibaly.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore senegalese, corteggiato anche dal, ha parlato del suo futuro in un'intervista a 'Canal Football Club': "Valgo 100 milioni di euro? Sono molti soldi. Voglio vincere titoli qui con il. Fa piacere che molti club siano interessati a me. Vedremo cosa accadrà in futuro, ora però penso a concentrarmi sul Napoli e a finire al meglio la stagione". Oltre ai Red Devils su Koulibaly c'è anche il Barcellona che ha visionato il difensore dal vivo durante la gara di Champions contro il Liverpool al 'San Paolo'.