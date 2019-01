LAZIO JUVENTUS ALLEGRI / Nel post partita di Lazio-Juventus il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa: "La Lazio ha fatto una buona partita, noi nel primo tempo meno. Non riuscivamo a passarci la palla. Nella ripresa siamo rientrati meglio, poi abbiamo avuto 5 minuti di sbandamento dove loro potevano chiudere la partita con Immobile. Poi abbiamo passato il momento e finito la partita bene. Ho detto ai ragazzi che stasera sarebbe stata una partita difficile e brutta. Ho sbagliato mettendo Emre Can davanti alla difesa.

Lì ci può giocare solo Pjanic: la prossima volta che mancherà Pjanic metterò due giocatori davanti alla difesa. La cosa peggiore di stasera sono stati i 5 minuti post gol. Lì bisogna migliorare: il primo tempo brutto ci può stare, non si possono giocare 38 partite di campionato tutte bene. I ragazzi nel secondo tempo sono stati bravi. La Lazio, insieme alla Roma, l'Atalanta e il Milan possono lottare per il quarto posto. La quota Champions sarà 63-64 punti, massimo 65-66. La Lazio ha qualità fisiche e tecniche, ha tutte le carte in regola per giocarsela per il quarto posto. Bonucci? La caviglia non sta bene, sicuramente mercoledì non ci sarà".