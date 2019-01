LAZIO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri interviene a 'Sky' dopo la gara contro la Lazio. Il tecnico bianconero analizza la prestazione della Juventus: "Dopo il 60esimo abbiamo avuto un po' di disordine e preso due-tre ripartenze e Immobile ha sbagliato il gol del 2-0. Poi l'ultima mezzora l'abbiamo fatta bene. Stasera la colpa è dei magazzinieri, hanno dato 10 maglie con 10 colori diversi: passarsi la palla era un disastro. Poi ho chiesto ai ragazzi di passarsi meglio la palla: dopo il gol abbiamo rischiato poi la squadra ha ripreso a giocare, gli innesti di Bernardeschi e Cancelo hanno dato molto. Abbiamo vinto una partita difficile, ma in 5 anni di Juve qui non abbiamo mai vinto facile".

PRIMO TEMPO - "Responsabilità mia perché ho giocato con Emre davanti alla difesa e in questo momento non ha i tempi di gioco, non ha le geometrie e l'ho messo in difficoltà.

Nel secondo tempo ho spostato Bentancur, poi ci siamo messi a due ed Emre Can ha fatto una buona partita".

PANCHINA - "Chi entra è più importante di chi inizia: quando si entra si può spaccare la partita. Bernardeschi sta bene, dispiace averlo lasciato fuori ma c'è la gara di mercoledì e dovevo risparmiare energia".

LAZIO - "Bisogna allungarli di più, correre alle spalle dei loro quinti e fare l'uno contro uno con i tre dietro. Loro sono stati bravi nella pressione, noi meno nei passaggi. Sembravamo avere davvero dieci maglie diverse nel primo tempo: il primo passaggio giusto dopo tre minuti".

ATTACCANTI - "Dovevano allungare la squadra: non dovevano venire incontro. Tutto il primo tempo è stato brutto".

SZCZESNY - "Sta facendo molto bene ma lo sapevamo che fosse un grande portiere. Il miglioramento grande è nella personalità e nell'attenzione durante i novanta minuti".

INFORTUNATI - "Pjanic domani si allena, come Khedira, con la squadra, Mandzukic part-time. Pjanic mercoledì torna. Difficoltà senza lui? La prossima volta senza Pjanic ne metto due".

