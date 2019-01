LAZIO JUVENTUS INZAGHI / Lazio beffata dalla Juventus dopo il vantaggio su autogol di Emre Can. Cancelo e Cristiano Ronaldo condannano i biancocelesti dopo un'ottima prova come sottolineato anche da Simone Inzaghi: "Quest'anno non ricordo in Italia e in Europa una Juve così in difficoltà. Purtroppo il calcio certe volte è crudele, mi dispiace per i ragazzi perché non meritavamo la sconfitta.

Li ho abbracciati tutti, hanno fatto una grandissima partita - le dichiarazioni a 'Sky Sport' del tecnico - Però giocando così ci toglieremo tante soddisfazioni e non deluderemo i nostri tifosi. Dovevamo fare il 2-0, è stato un peccato, Szczesny ha fatto delle grandi parate… Siamo sempre stati compatti, certe volte ci abbassavamo ma Strakosha non ha fatto una parata. A parte i moduli contano soprattutto le motivazioni e la squadra questa sera ha fatto una grande partita.in occasione del rigore non si è accorto che Cancelo era tre metri in fuorigioco e poteva lasciarlo stare. Ci portiamo dietro però tante sensazioni positive. Il successo ci avrebbe dato grande autostima, però sono orgoglioso di questo gruppo. Andremo molto lontano continuando così".