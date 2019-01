LAZIO JUVENTUS CHIELLINI / Giorgio Chiellini analizza a 'Sky' la vittoria della Juventus contro la Lazio: "La peggior Juventus dell'anno, siamo stati bravi a switchare: dopo il gol abbiamo trovato le energie mentali per cambiare l aparttia. Poi abbiamo giocatori che cambiano la partita.

ci ha tenuto in piedi per un'ora: una vittoria chde ci deve dar fiducia anche in vista di mercoledì quando abbiamo una gara importante contro una squadra in salute. Abbiamo caricato, la rasferta diqualcosa ha lasciato: ora abbiamo un'altra settimana di lavoro, la Juve vera sarà dal 20 febbraio in poi. Ma l'importante era uscire con una vittoria da una serata difficile. Undici punti? Saranno importanti le gare fino al 3 marzo (sfida al Napoli, ndr): se riuscissimo ad arrivare con questo vantaggio dopo il 3 marzo sarebbe un passo importante. Mancano ancora tante partite: godiamoci la serata".