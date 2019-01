LAZIO JUVENTUS RIGORE / La Juventus la ribalta nel finale grazie al gol di Cancelo e al rigore di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Proprio in occasione del penalty trasformato dal numero 7 le proteste della: intervento in area disullo stesso terzino ex Inter, che l'arbitroha confermato come massima punizione dopo un silente check con il VAR. I biancocelesti hanno continuato a protestare, fino al rigore trasformato sotto la traversa da Ronaldo all''88'.