SERIE A LAZIO JUVENTUS / Finisce Lazio-Juventus 1-2, posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A. I bianconeri soffrono, vanno sotto ma trovano, grazie ai cambi di Allegri, la forza per ribaltare il match e volare a più 11 dal Napoli.

La Lazio è super aggressiva e la Juventus fatica ad uscire dalla propria metà campo: nella prima frazione di gioco Szczesny deve rispondere a conclusioni insidiose di Luis Alberto e Parolo, mentre Strakosha non è mai chiamato in causa. Unico sussulto bianconero, le proteste per un tocco di mano di Wallace su un cross proveniente dalla sinistra: per l'arbitro è tutto regolare. Nella ripresa la Juve sembra partire meglio ma è la Lazio a rompere l'equilibrio: angolo di Luis Alberto e autogol di Emre Can.

I padroni di casa ora dominano: Immobile sciupa una clamorosa palla per il 2-0, anche Luis Alberto esfiorano il raddoppio. Proprio quando sembra sulle gambe, ecco che la Juve trova il gol del pareggio: sono i due nuovi entratia confezionare l'azione dell'1-1. Il primo se ne va sulla sinistra, palla dietro per Dybala: Strakosha para ma nulla può sulla ribattuta del portoghese. Nel finale nuova svolta: Lulic sbraccia su Joao Cancelo, per l'arbitro è calcio di rigore. Lo trasforma Ronaldo e la Juventus vola a +11 dal Napoli.

LAZIO-JUVENTUS 1-2: 59' Emre Can aut. (L), 74' Joao Cancelo (J), 88' Ronaldo rig. (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 59, Napoli 48, Inter 40, Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33, Lazio 32, Atalanta 32, Torino 30, Fiorentina 30, Sassuolo 29, Parma 28, Cagliari 21, Spal 21, Genoa* 20, Udinese 18, Empoli* 17, Bologna 14, Frosinone 13, Chievo 8.

*Una partita in meno

