CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Ore calde sul fronte Perisic, che potrebbe lasciare l'Inter in questi ultimi giorni del mercato invernale. A meno di 'clamorose' sorprese così non sarà per Radja Nainggolan, ancora lontano dai suoi standard da quando veste la maglia nerazzurra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ex Roma è chiaro al termine del match perso contro il: "Spero di essere di nuovo protagonista ed essere importante per la squadra - le parole del centrocampista belga a 'Inter Channel' - Sto facendo un programma particolare per ritrovare la condizione ed essere presto al 100 per cento. Ogni partita per noi deve essere una finale: la Coppa Italia, ad esempio, adesso per noi diventa la strada più veloce per vincere qualcosa".