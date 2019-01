LAZIO JUVENTUS RONALDO / Primo tempo difficile per la Juventus sul campo della Lazio con i biancocelesti pericolosi in un paio di occasioni.

Difficoltà provate anche dache, come riferisce 'Sky', è apparso molto nervoso negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. L'intervallo può risultare utile per calmare anche il portoghese e per dare modo ad Allegri di provare a rispondere all'aggressività messa in campo della squadra di Inzaghi.