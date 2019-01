TORINO INTER SPALLETTI / Sconfitta per l'Inter sul campo del Torino con Spalletti che si trovare a fare i conti anche con il caso Perisic che, come confermato da Marotta, ha chiesto la cessione. Calciomercato a parte, il tecnico nerazzurro a 'Sky' ha commentato il ko di questa sera, parlando delle sue scelte di formazione: "Potevamo avere l'1 contro 1: abbiamo giocato dall'inizio così, cambiando gli esterni con le due punte.

Perisic ha un fastidio per una botta, Politano ha rischiato anche giocando quei venti minuti e Keita non è a disposizione. Si è fatta una scelta diversa, si è cercato di non perdere i duelli e di andare avanti con le due punte per creare di più. Quando si sono chiusi è stata dura".

DIFFICOLTA' - "Serve ordine sul principio della squadra. Quando siamo andati sotto i giocatori sono portati a tenere più la palla e nel contrasto non si riesce ad avere la forza che si possiede. Bisogna creare la predisposizione individuale di chi si attiene ai compiti".

