CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI PERISIC / Luciano Spalletti è chiaro sul caso Perisic.

Al termine di, vinta dai granata per 1-0, il tecnico nerazzurro ha parlato a 'Sky' anche del caso che riguarda il croato che ha chiesto la cessione: "È semplice, i calciatori possono dire ciò che vogliono, ma poi ovviamente sono di proprietà della società: per darli via ne serve uno che li acquisti. Gratis non si può, devono pagarli, così come abbiamo fatto noi quando li abbiamo comprati. Se poi non vorrà giocare starà fuori, non ci sono problemi. Se uno pensa di non poter dare un contributo, lo si aiuta a star fuori".